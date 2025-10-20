Biglietti polverizzati per Eindhoven: 1600 tifosi azzurri in Olanda

Biglietti polverizzati per Eindhoven: 1600 tifosi azzurri in OlandaTuttoNapoli.net
Oggi alle 13:10Rassegna Stampa
di Arturo Minervini

Circa 1.600 biglietti destinati agli ospiti per la sfida Napoli-Psv sono andati polverizzati nel giro di poche ore fin dalla prevendita Lo ricorda l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che scrive della trasferta dei tifosi del azzurri al Philips Stadion di Eindhoven, "Massima attenzione per la partita, il punto di incontro predisposto dalle Autorità Locali è Vibes Urban Sport & Event Centre (Lardinoisstraat 8).

Il sindaco di Eindhoven ha predisposto un’area di sicurezza all’interno della quale la Polizia è autorizzata a effettuare perquisizioni preventive. L’area comprende il centro, i dintorni dello stadio e diverse strade di accesso al centro città" spiega il quotidiano. 