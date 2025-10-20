Conte e il discorso con Oriali dopo la sconfitta col Torino: il retroscena
Conte ha preferito trasmettere calma e consapevolezza, spiegando che il gruppo sta attraversando una fase di evoluzione tattica e mentale
Dopo la sconfitta di Torino, Antonio Conte ha voluto parlare subito alla squadra. Come riporta l'edizione odierna de Il Mattino, il tecnico ha parlato alla squadra subito dopo il fischio finale, nello spogliatoio, affiancato da Lele Oriali. Nessun urlo, nessuna ramanzina. Conte ha preferito trasmettere calma e consapevolezza, spiegando che il gruppo sta attraversando una fase di evoluzione tattica e mentale.
Le difficoltà fanno parte del processo. Ogni cambiamento richiede tempo, equilibrio e fatica. È in atto una trasformazione, e dobbiamo viverla insieme ha cercato di spiegare Conte, che ha ribadito èpo il concetto anche pubblicamente, prima e dopo la gara con il Torino: il Napoli è un cantiere in costruzione, ma la direzione è chiara.
