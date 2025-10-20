McTominay non si arrende al dolore, Gazzetta: "Farà di tutto per giocare col Psv"

McTominay stringe i denti: vuole esserci contro il Psv. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Scott McTominay non ha alcuna intenzione di arrendersi per la sfida di Champions. Il centrocampista, dopo i sei punti di sutura rimediati in seguito a un duro contrasto durante un allenamento, farà di tutto per essere a disposizione di Antonio Conte nella sfida d contro il PSV Eindhoven.

L’infortunio era stato comunicato dallo stesso tecnico dopo Torino-Napoli, ma il giocatore non vuole rinunciare all'impegno europeo. “Rinunciare non gli piace e tenterà fino all’ultimo”, scrive la Gazzetta, spiegando che la decisione definitiva sarà presa in accordo con il calciatore, valutando le sue sensazioni fisiche e la risposta del corpo durante gli ultimi test.