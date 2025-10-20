Hojlund, il problema è al quadricipite: quasi scontata la scelta per il Psv

vedi letture

Nessun rischio su Rasmus Hojlund, che difficilmente sarà impiegato nella trasferta olandese di Champions League. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna La Gazzetta dello Sport, Rasmus è alle prese con un affaticamento al quadricipite che lo terrà ai box ancora per qualche giorno e dunque lo costringerà a saltare anche il match col Psv.

L’attaccante del Napoli non è stato rischiato nella trasferta di Torino e non verrà rischiato nella sfida di Eindhoven contro il PSV, considerato che il fastidio muscolare non è ancora del tutto superato. Conte e lo staff medico preferiscono evitare ogni azzardo, anche in vista dell’impegno di sabato contro l’Inter, definita dal quotidiano “la madre di tutte le partite”.