Condò: "Se Lukaku sembrava insostituibile, Hojlund lo è con certezza"

“L’Inter viaggia forte grazie alle punte di scorta, il semi-reparto che l’anno scorso le costò il crollo finale. Se Lukaku sembrava insostituibile, Hojlund lo è con certezza". Il giornalista Paolo Condò, fra le colonne del Corriere della Sera oggi in edicola, esprime il suo parere in merito alla bagarre che c’è in vetta alla classifica di Serie A.

Tudor è ufficialmente entrato in zona pericolo. I migliori giocatori del torneo hanno età opposte: Luka Modric e Nico Paz. Chissà quanto è casuale che a Perth, nella discussa trasferta promozionale, vadano loro due.Nelle prime sette giornate la Serie A ha smarrito 40 gol rispetto all’anno scorso. È un’enormità che balza all’occhio in un weekend esageratamente povero (nove reti nelle nove partite giocate fin qui) ma è da agosto che si procede in questa nevrotica siccità” sottolinea Condò.