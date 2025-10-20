Problema attacco? C'è un dato che lo certifica: il confronto con la passata stagione
Il Napoli è peggiorato dal punto di vista della prolificità offensiva. A sottolinearlo, tramite i dati, è Tuttosport: "Lo scorso anno, nelle prime sette di Serie A, gli azzurri avevano segnato un gol ogni 2,1 tiri in porta; quest'anno quasi quattro. La percentuale di realizzazione è precipitata dal 46,67% al 28,57%
II Napoli nelle prime 7 gare realizzó 14 reti registrando un xG pari a 10,93: 3 gol in più rispetto alle occasioni create. Quest'anno i gol sono 12 e l'xG si attesta a 13,5: segnato quasi due gol in meno rispetto alle occasioni create. Un dato anomalo, che deve essere migliorato"
