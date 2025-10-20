Se McTominay non recupera sarà 4-3-3: ballottaggio in avanti

Se McTominay potrà giocare dal primo minuto, allora è possibile che domani contro il Psv tornerà dall’inizio il Napoli con il 4-1-4-1. Così scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport sulle probabili scelte di Conte per la sfida in Olanda: "Così: Scott, Gilmour, Anguissa e De Bruyne in campo tutti insieme a supporto di Lucca.

Altrimenti, se McT andrà in panchina o nel peggiore dei casi non sarà recuperato, allora sarebbe la terza di fila con il 4-3-3 e un tridente con due esterni tipici, come dice Conte: a destra, infatti, tornerà dall’inizio Politano, dentro nel secondo tempo con il Toro e subito tra i più attivi e positivi; mentre a sinistra sarebbe sfida a due tra Neres e il padrone di casa Lang, acquistato in estate proprio dal Psv. Ma il brasiliano è favorito per partire dall’inizio.