Politano super, Gazzetta: "Il migliore, ecco i suoi numeri in 6 anni a Napoli"
Politano super: in 6 anni a Napoli 28 gol e 27 assist. Così l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport celebra la prestazione dell'esterno offensivo, premiato ieri dalla Lega Serie A come migliore in campo in assoluto nella sfida tra Lazio e Napoli giocata allo stadio Olimpico, vinta per 2-0 dalla squadra di Conte.
"Migliore in campo, due assist, Politano continua a essere decisivo. Dal suo arrivo a Napoli (febbraio 2020), con 28 gol e 27 assist complessivi è uno dei tre giocatori italiani che hanno segnato più di 25 gol e fornito più di 25 assist in Serie A, insieme a Domenico Berardi (62 gol+41 assist) e Antonio Candreva (28 gol+31 assist)" si legge sul quotidiano.
