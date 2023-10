"Possiamo incassare 4 miliardi": ADL contro DAZN e Sky, ma Juve e Milan l'hanno mollato

Questione diritti Tv, giorni decisivi con Aurelio De Laurentiis grande protagonista della questione.

TuttoNapoli.net

Questione diritti Tv, giorni decisivi con Aurelio De Laurentiis grande protagonista della questione. Così scrive l'edizione odierna di Repubblica: "C’è però ancora una sacca di resistenza in seno alla Lega, guidata da Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli “punta tutto sul canale della Lega, una svolta storica, che punta a stravolgere i criteri di vendita dei diritti tv del calcio italiano. «Possiamo incassare 4 miliardi», sostiene con un livello piuttosto elevato di ottimismo nelle assemblee. De Laurentiis, sostenuto oggi soprattutto da Iervolino, il collega a capo della Salernitana.

Nell’ultima assemblea era riuscito a compattare un fronte di 7 club: abbastanza per far saltare l’assegnazione. Ma rispetto a una settimana fa qualcosa è cambiato. Tanto. Perché di quel gruppo facevano parte anche Juventus e Milan, che nelle ultime ore però sembrano tornate a orientarsi sull’assegnazione. De Laurentiis conta almeno su 2-3 alleati, forse 4: vuol dire che ha bisogno di 2-3 squadre che si rifiutino di assegnare i diritti alle tv, per far passare la propria linea”.