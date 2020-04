Pressing di ADL su Coni e Figc per la ripresa: già allertata squadra e staff

Settimana decisiva, questa, per la possibile ripresa del campionato con annuncio su eventuali date e modalità. L'edizione odierna di Repubblica fa sapere che De Laurentiis sta pressando Coni e Figc, con Lotito è tra i presidenti più attivi per la ripresa dei giochi. Non solo: il patron del Napoli è convinto di spuntarla, crede che alla fine il calcio ricominci, così si è sbilanciato nei colloqui telefonici col ds Giuntoli, con Gattuso e col medico sociale Raffaele Canonino. De Laurentiis ha sollecitato tutti: tenetevi pronti. Entro due settimane, dunque, potrebbero riaprirsi le porte di Castel Volturno.