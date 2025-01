Prestazione pazzesca della mediana con la Juve: "Erano tre, ma nel 2° tempo sembravano sei"

Frank Anguissa, Stanley Lobotka e Scott McTominay hanno travolto i giocatori della Juve come le onde delle Hawaii.



Erano tre, ma nel secondo tempo sembravano sei. Il Corriere dello Sport celebra così la grande prestazione di Lobotka, Anguissa e McTominay contro la Juventus: "Dopo un primo tempo a rincorrere e a contare errori inusuali, Frank Anguissa, Stanley Lobotka e Scott McTominay hanno travolto i giocatori della Juve come le onde delle Hawaii. Giganteschi, straripanti, dominanti: cuore, anima, polmoni e cervello di un Napoli che ha perso Kvara e un quantitativo di gol e assist garantito, e che all’improvviso ha trovato soluzioni nuove.

Magari inaspettate: Frank, autore dell’1-1, è a quota 5 reti e 3 assist; McT, tremendo con l’azione del rigore, lo segue a ruota con lo stesso numero di gol ma con un assist in meno; Lobotka è il meno efficace dal punto di vista realizzativo - un assist - ma fa girare la squadra e in fase difensiva è cresciuto in maniera esponenziale, favorendo un equilibrio che altrimenti scoppierebbe considerando l’atteggiamento tattico delle mezzali.