PRIMA PAGINA - Albiol si racconta al CdS: "Napoli mi manca molto: tornerò!"

"Napoli mi manca molto: tornerò!" è quanto detto da Raul Albiol in un'intervista al Corriere dello Sport. Il difensore oggi al Villarreal ritiene anche sia giusto tagliare gli stipendi ai calciatori ora che il campionato è fermo. In primo piano, invece, lo scontro sulle fughe e solito caos attorno alle date dell'eventuale ripresa del pallone con tutte le competizioni ancora in ballo e i dubbi su quando sarà realmente possibile ricominciare.