PRIMA PAGINA - Anche Tuttosport attacca la Juve: "Dov'eri?"

L'edizione odierna di Tuttosport apre in prima pagina titolando: "C'è solo l'Inter. Juve, dov'eri?". Il derby d'Italia va ai nerazzurri con un gol per tempo: apre le marcature l'ex Vidal di testa su cross di Barella, e poi nella ripresa è lo stesso Barella a realizzare dopo un perfetto inserimento servito da un lancio di 50 metri di Bastoni. Una partita mai realmente in discussione, con l'Inter che sin da subito ha dato l'impressione di averne di più, mentre la Juventus ha faticato a creare palle gol limpide.

Provaci ancora Davide! - E' giunto il momento di un cambio in panchina in casa Torino e così ieri è stato sollevato dall'incarico Marco Giampaolo, con Davide Nicola che prenderà il suo posto. Dopo le imprese con Crotone e Genoa, riuscirà a salvare anche i granata?

Milan, Calha-Theo ko, ma c'è Mandzukic - Il Covid non dà tregua al Milan, con le positività di Theo Hernandez e Hakan Chalanoglu, che di conseguenza non ci saranno stasera contro il Cagliari. Ma arrivano dal mercato i rinforzi per mister Pioli: ieri è atterrato a Milano Mario Mandzukic, che oggi si sottoporrà alle visite mediche e da domani sarà a disposizione del tecnico.