PRIMA PAGINA - CdS: "Allenamenti collettivi dal 18, un contagio può fermare la squadra"

L'edizione di oggi de Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la ripresa del calcio in Italia e quelle che sono le misure che verranno adottate nel protocollo certificato dal Comitato Tecnico Scientifico. Bene gli allenamenti dal 18 maggio ma la situazione resterà da monitorare con attenzione, con un contagio la singola squadra rischia di fermarsi ed andare in quarantena.