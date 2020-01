La prima pagina de il Corriere dello Sport edizione Campania apre con: "100 milioni sul Napoli", dopo Demme, Lobotka e Politano il club ha già prenotato per l'estate Rrahmani, Kumbulla e Amrabat: a gennaio nessuno ha speso nel mondo come il presidente azzurro. In arrivo per Gattuso anche un altro regalo: c'è Ricardo Rodriguez.