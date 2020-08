PRIMA PAGINA - CdS Campania: "Allan porta 40 milioni. Maksimovic è la chiave per Under"

Spazio al mercato del Napoli in prima pagina nell'edizione Campania de Il Corriere dello Sport: "L'Atletico Madrid chiama il Napoli: Simeone vuole anticipare l'Everton. Maksimovic è la chiave per Under. Asta Koulibaly: Gabriel Aspetta". Al centro in evidenza la seconda semifinale di Europa League: "La notte di Conte. Può portare l'Inter in finale sotto gli occhi di Zhang"