PRIMA PAGINA - CdS Campania: "Mertens, Napoli reclama la firma. Entra in scena ADL"

"Mertens, Napoli reclama la firma. Entra in scena ADL" si legge in prima pagina sull'edizione campana del Corriere dello Sport. Di spalla tutti i dettagli relativi al futuro dell'attaccante belga il cui prolungamento di contratto si avvicina. Decisivi anche i tifosi che gli hanno sempre chiesto di restare. Per il rinnovo, ora, siamo davvero vicini.