PRIMA PAGINA - CdS Campania: "Mertens pronto alla firma, rinnovo fino al 2022"

L'edizione di oggi de Il Corriere dello Sport, nella sua versione Campania, apre in prima pagina dando spazio in taglio alto al Napoli di Gattuso, pronto a ripartire con un sogno: regalare la Coppa Italia al presidente De Laurentiis, cominciando dalla semifinale contro l'Inter. Il tecnico avrà bisogno del supporto di Mertens, ormai pronto a firmare fino al 2022 dopo aver detto 'no' all'Inter di Conte.