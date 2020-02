PRIMA PAGINA - CdS - Commisso: "Voglio un altro calcio"

"Voglio un altro calcio", con le dichiarazioni del presidente della Fiorentina Commisso il Corriere dello Sport apre in prima pagina dell'edizione odierna. In taglio alto ecco la Lazio: "Attacco all'Inter" e focus sulla gara di stasera, recupero della sfida contro il Verona. Di spalla spazio alla Juventus: "CR7, l'amico ingombrante di Maurizio". In taglio basso, infine, il Brescia che cambia allenatore: "Salta Corini, arriva Lopez".