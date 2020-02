PRIMA PAGINA - CdS: "Durissimo scontro tra Commisso e Nedved"

"Durissimo scontro tra Commisso e Nedved" si legge in prima pagina sull'edizione odierna del Corriere dello Sport. Si fa riferimento alla polemica sorta al termine della sfida tra Juventus e Fiorentina coi due rigori assegnati ai bianconeri e le frasi di sfogo del patron viola. Ma il quotidiano si sofferma anche sullo show di Immobile e Lukaku, autori di una doppietta, proprio come Cristiano Ronaldo. In basso impossibile non fare riferimento al trionfo di Djokovic in Australia: il numero uno del tennis è ancora, sempre lui.