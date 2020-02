PRIMA PAGINA - CdS: "Gattuso a Brescia, con Messi nella testa"

L'edizione di oggi de Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con l'Inter e la vittoria dei nerazzurri in Europa League contro il Ludogorets, nel segno di Eriksen autore dell'1-0. Spazio, poi, al Napoli e la conferenza pre partita di Gennaro Gattuso in vista dell'impegno contro il Brescia: "Con Messi nella testa", scrive il Corriere dello Sport. Spazio anche alla vittoria della Roma in Europa League.