PRIMA PAGINA - CdS - "Il Napoli sale ancora verso la zona Europa"

"Soli", questo il titolo sulla prima pagina del Corriere dello Sport che apre con la vittoria della Lazio all'Olimpico contro il Bologna: "La A cambia padrone, in testa c'è la Lazio": In taglio alto: "Stop a Juve-Inter: Torneo falsato". In basso spazio al Napoli che "Sale ancora verso la zona Europa: 2-1 al Torino con Manolas e Di Lorenzo".