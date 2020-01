PRIMA PAGINA - CdS: "Lukaku micidiale, l'Inter torna a vincere a Napoli dopo 23 anni"

L'edizione di oggi de Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la corsa Scudetto tra Juventus ed Inter, dopo l'ultima giornata di campionato. Vittoria per la Juve contro il Cagliari ma, soprattutto, il successo dell'Inter al San Paolo nel segno di un Lukaku "micidiale", come definito in prima pagina. "L'Inter torna a vincere a Napoli dopo 23 anni", sottolinea ancor il Corriere dello Sport. Spazio anche al Milan al quale non basta l'arrivo di Ibra per tornare alla vittoria in campionato.