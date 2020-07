PRIMA PAGINA - CdS - Napoli-Osimhen: "C'è il sì a Porto Cervo"

La prima pagina de il Corriere dello Sport apre con: "Colpi di spillo". Le parole in esclusiva di Alessandro Altobelli: "Sarri, non basta lo scudetto". "Conte, troppe lamentele". In taglio basso spazio alla trattativa di mercato tra Napoli e Victor Osimhen: "Osimhen-Napoli, il sì a Porto Cervo". Giuntoli incontra il giocatore che dà il via libera. Il nodo sono gli agenti. Oggi l'esame Mihajlovic a Bologna.