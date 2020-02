PRIMA PAGINA - CdS: "Sarri contro il Sarrismo. Real Fabian!"

"Real Fabian! Il Napoli vince a Brescia e sale al sesto posto" si legge in prima pagina sull'edizione odierna del Corriere dello Sport oggi in edicola. "La sfida al Barcellona parte dal talento spagnolo che Fiorentino vuole portare a Madrid. A segno anche Insigne: 2-1". In primo piano la Juve: "Sarri contro Sarrismo", il direttore Zazzaroni la ribattezza "Juvismo".