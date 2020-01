PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Cr fa 7 e ciao. Inter, serve Eriksen"

"Cr fa 7 e ciao. Inter, serve Eriksen" si legge in prima pagina sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che analizza nel dettaglio quanto accaduto nell'ultimo turno di campionato. Il portoghese va in gol per la settima gara di fila, l'Inter si ferma a Lecce e aspetta il danese, il Milan si rialza grazie alla doppietta di chi non ti aspetti, ovvero di Rebic. Si parla anche di Liverpool, che schianta nel risultato il Manchester United e crea un solco di 16 punti con la seconda in campionato.