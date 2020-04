PRIMA PAGINA - Gazzetta: "CR7, attenti al cannibale: Ronaldo vuole tutto"

"CR7, attenti al cannibale: Ronaldo vuole tutto" si legge in prima pagina sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Focus sulla quarantena del portoghese che si allena e si tiene in forma in vista della ripresa. In alto tutte le ipotesi sulla ripresa del campionato, di spalla Ronaldinho che esce dal carcere e Mourinho che si scusa per la corsa vietata con 3 giocatori.