PRIMA PAGINA - Gazzetta ed il furioso attacco di Conte: "Danneggiati da calendario folle"

"Furia Conte, via libera Juve" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. Una buona Roma stoppa l'Inter sul 2-2 ma Conte al termine della gara è una furia. Le accuse del tecnico interista: "Noi danneggiati da un calendario folle. E su Lautaro Martinez, in occasione del primo gol della Roma, era fallo".

La Juve - "Sarri, occasione +8. Contro l'incubo Lazio per ipotecare il titolo. CR7-Ciro a tutto gol". La Juventus ha in mano il primo match point Scudetto: può andare a +8 sull'Inter a 4 giornate dal termine.

Casa Milan - "Pioli oro Milan". Da Kessie a Theo Hernandez: squadra rivalutata. Singer s'interroga: e se vince ancora? Caccia al 5° posto: il Napoli, vittorioso 2-1 sull'Udinese di De Paul, fa l'aggancio.

Le altre - "SPAL in B, il Genoa inguaia il Lecce. Toro stop, Fiorentina e Samp salve". Bagarre salvezza: la SPAL perde lo scontro per l'ultima posizione contro il Brescia e retrocede. Il Lecce vede la B, il Genoa la salvezza.