PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Gattuso a cena con Osimhen, pronti 50mln"

"Osimhen cena con Gattuso. Napoli, pronti 50 milioni". Così scrive in pagina La Gazzetta dello Sport, che spiega come gli azzurri provano a rispondere a Inter e Juventus. De Laurentiis prepara il colpo in attacco dal Lille.

"Capolavori Juve" -I bianconeri passano al Ferraris con il punteggio di 1-3, con un gol più bello dell'altro. Prima il mancino di Dybala, poi il destro di Cristiano Ronaldo e infine il mancino di Douglas Costa. Per le statistiche il gol nel finale di Pinamonti del Genoa. Rossoblù battuti da tre opere d'arte.

Lotta Scudetto - "Carica Immobile. La Lazio rimonta e resta in scia". Prima della Juve in campo la Lazio. Vittoria in rimonta dei biancocelesti a Torino. Apre Belotti su rigore, poi Immobile e Parolo regalano l'1-2 a Inzaghi.

Tutti allenatori - "Con Pirlo l'Italia di Lippi ha 13 tecnici mondiali". Da Inzaghi a Cannavaro, passando per Oddo e Grosso. Più di mezza Nazionale del 2006 in panchina.

Il colpo - "Inter, Hakimi 5X5. E oggi c'è Tonali": la freccia firma, avrà 25 milioni in 5 anni. Esame a San Siro per il talento classe 2000, obiettivo di mercato nerazzurro.Rossoneri - "Milan per il tris. Gazidis vuole riscattare subito Rebic". Pioli cerca l'allungo verso l'Europa, oggi in casa della SPAL. Ibra riparte dalla panchina.