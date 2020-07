PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Insigne c'è, il Napoli vola al quinto posto!"

"Insigne c'è, il Napoli vola al quinto posto!" si legge in prima pagina sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Bella vittoria degli azzurri contro la Roma decisa dal suo capitano. In primo piano 'Piazza pulita Inter' con chiaro riferimento al tracollo col Bologna e alla volontà della società di cedere diversi calciatori per rinforzare l'organico seguendo le indicazioni di Conte.