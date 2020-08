PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Inter, coppa e Messi. Dzeko, intreccio Juve se Milik va a Roma"

"Inter, coppa e Messi". Questa l'apertura che La Gazzetta dello Sport dedica ai nerazzurri, impegnati questa sera a Colonia nella finale di Europa League contro il Siviglia. Conte ci prova dieci anni dopo Mou e glissa sul futuro: "Vivo l'attimo". Bonus di 3,2 milioni alla squadra se vince, mentre Lukaku insegue il record di Ronaldo. Intanto Messi gela il Barça: "Mi sento più fuori che dentro". Ora la palla passa a Zhang.

Coronavirus in A - "Vacanze al Covid: il calcio trema", si legge in taglio basso. In Italia impennata dei contagi: 845 casi. Brutte sorprese al ritorno in campo: anche Petagna, Boga e due del Toro positivi. È allarme campionato. "Il virus - si legge a pagina ventiquattro - ha colpito i calciatori rientrati dalle vacanze: sono tutti in isolamento e asintomatici. E la partenza del 19 settembre si avvicina".

Il rinnovo di Ibrahimovic - Sempre in taglio basso c'è spazio per il futuro dello svedese: "Il Milan attende Ibra per domenica. Si lavora all'accordo", titola la rosea. Anche l'ex Galaxy scende verso quota sei milioni dopo il passo avanti del club. Ora la distanza è minima, saranno decisivi i bonus.

Dzeko - "Intreccio Dzeko-Juve. Un regalo per Pirlo se Milik va alla Roma": questa l'ipotesi di mercato avanzata dal quotidiano. A Pirlo piace l'ex City, e il passaggio di Milik alla Roma potrebbe sbloccare l'operazione. Il bosniaco è in pole, ma il polacco resta in attesa. "Serve un sì ai giallorossi - si legge all'interno - per favorire i Tricolori".

Festa Spezia - "Lo Spezia fa la storia. Per la prima volta giocherà in Serie A". La rosea celebra così il trionfo dei liguri: al Picco vince il Frosinone con Rohdén, ma il miglior piazzamento in campionato regala una gioia a una città scesa in strada per festeggiare malgrado il rischio Covid.