PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Polemica sui calendari, Federcalcio e i nostri club contro la Uefa"

"Polemica sui calendari, Federcalcio e i nostri club contro la Uefa" si legge in prima pagina sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Nonostante il rinvio degli Europei c'è ancora distanza tra le parti per la ripresa del campionato e la costruzione dei nuovi calendari. In basso la notizia di Matuidi che, dopo Rugani, è il secondo calciatore della Juventus positivo al Coronavirus. In alto l'ipotesi rinvio al 2022 dell'Olimpiade di Tokyo: al momento nessuna comunicazione ufficiale.