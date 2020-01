PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Quattro acquisti per Conte"

"L'Inter si fa in 4": così La Gazzetta dello Sport in apertura. Spazio al mercato e ai colpi dell'Inter. I nerazzurri stanno per completare ben 4 operazioni di mercato. Oggi Ashley Young sbarca a Milano: il capitano del Manchester United si sottoporrà alle visite mediche e sarà il primo di una lunga serie di rinforzi. Quasi fatta per Olivier Giroud del Chelsea, Marotta ha cenato con l'agente di Eriksen, in uscita dal Tottenham. Il danese ha dato l'ok, serve trovare l'intesa tra club (c'è ottimismo). Riaperta la trattativa con la Roma per lo scambio Politano-Spinazzola: obbligo di riscatto condizionato alle presenze.