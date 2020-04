PRIMA PAGINA - Gazzetta rivela: "Se Ibra chiude col Milan può restare in Serie A"

"Se Ibra chiude col Milan può restare in Serie A" si legge di spalla in prima pagina sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. L'attaccante svedese ha voglia di restare in Italia anche senza ripartire dal club rossonero. In primo piano intervista a Marcello Lippi, campione del mondo con l'Italia nel 2006. In basso il ritorno ai campi d'allenamento del Bayern Monaco, prima big europea a farlo.