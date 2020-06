PRIMA PAGINA - Gazzetta titola: "Coppa Ringhio! La gioia del Napoli inguaia Sarri"

Un gigantesco "Coppa Ringhio" caratterizza l'apertura dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. La dedica, ovviamente, è al tecnico del Napoli, Gennaro Gattuso, che ha condotto i suoi alla vittoria in Coppa Italia. Nel resto della titolazione si legge: "La gioia del Napoli inguaia Sarri. All'Olimpico Juve battuta 4-2 ai rigori. Azzurri, è il sesto trionfo". E ancora: "Al 90' è 0-0. Dal dischetto Dybala e Danilo sbagliano, Milik decide. I bianconeri non segnano più, Ronaldo delude, il tecnico perde un'altra finale ed ora in campionato non può fallire".