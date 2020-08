PRIMA PAGINA - Gazzetta titola: "Ibra e Milan in alto mare"

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport apre in prima pagina con il titolo relativo alla trattativa tra Zlatan Ibrahimovic ed il Milan: "In alto mare". L'accordo non pare ancora vicinissimo, con lo svedese che chiede uno stipendio da 7.5 milioni di euro l'anno e la società rossonera che può arrivare solamente fino a 6. Lunedì andrà in scena un incontro, riporta la rosea, nel quale si tenterà di limare la distanza e assicurare a mister Pioli un altro anno di Zlatan Ibrahimovic in rossonero.