PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Zhang vuole evitare divorzio con Conte"

"La Contesa" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura sull'Inter. Spazio alle ultime vicende in casa Inter con il futuro del tecnico a tenere banco. Ancora distanza tra l'allenatore salentino e il club meneghino. Zhang in campo per evitare il divorzio dal tecnico. Vertice con il tecnico: c'è fiducia in Marotta, nel tecnico e c'è la volontà di investire. Senza intesa arriva Allegri.

La Champions - "Bayern 6 campione": i bavaresi vincono la loro sesta Champions League della storia. Decide l'ex juventino Coman. Super Neuer, Neymar piange.

La nuova era bianconera - "Juve, parte l'era Pirlo e l'assalto al 10° Scudetto consecutivo". Oggi la nuova era juventina con Andrea Pirlo alla guida della Juventus. Ieri lo staff: Tudor sarà il vice allenatore.

Casa Milan - "Ibra non c'è. Raiola: 'Soldi? No, serve stile'. Ma si tratta". Ancora nessun accordo tra il club rossonero e l'attaccante svedese. Ibrahimovic non sarà presente al raduno rossonero.

Mihajlovic - "Sinisa positivo. Torna dalla Sardegna con il Covid: asintomatico. Ma non andrà il ritiro". Dopo la battaglia contro la leucemia, nuovo problema per il tecnico. Per fortuna sta bene.

MercaToro - Colpo del Torino che ingaggia Linetty dalla Sampdoria. "Toro, in arrivo il colpo Linetty. C'è l'accordo con la Sampdoria".