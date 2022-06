PRIMA PAGINA - Cds Campania apre con le parole di F. Cannavaro: ”Napoli, prendi Dybala”

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con le parole di Fabio Cannavaro

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con le parole di Fabio Cannavaro: “Napoli, prendi Dybala. La Joya a parametro zero occasione unica. Koulibaly indispensabile, bisogna blindarlo. Mertens ha dato tanto ma certe cifre sono difficili da sostenere”. Al centro la Juventus: “Strappo De Ligt: vuole la Premier”. In taglio basso l’Inter che stringe per Bremer e di spalla la Salernitana: “Joao Pedro a Salerno: ora si chiude”.