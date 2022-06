PRIMA PAGINA - Cds Campania apre con le parole di Mertens: ”Ciao Napoli”

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con le parole di Mertens sul futuro

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con le parole di Mertens sul futuro: ”'Ciao Napoli. Non ho sentito nessuno, cercherò un altro club'. Niente rinnovo, l'attaccante da 148 gol saluta i suoi tifosi. Annuncio shock dal ritiro del Belgio: 'Devo fare la scelta giusta'. Si conclude dopo 9 anni una storia straordinaria. Ha offerte dal Valencia e dal Monaco". In taglio basso l'arrivo di Matic alla Roma, di spalla la Juventus: "Grana De Ligt: Chelsea e Psg agitano la Juve". In taglio alto l'Italia e le parole di Mancini.