PRIMA PAGINA - Cds Campania: ”Cholito ci sta”

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con le mosse del Napoli sul mercato: ”Cholito ci sta. Petagna al Monza sbloccherà la trattativa col Verona per l'argentino. Simeone-Napoli, il contratto è sul tavolo: firma in arrivo. E Kim prenota il volo: nel weekend raggiungerà Spalletti". Spazio alla Roma al centro: "Dybala come CR7". Di spalla l'Inter: "Ora Skriniar è l'intoccabile dell'Inter". Sulla sinistra: "Juve da pole ma il salto lo fa la Roma".