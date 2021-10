PRIMA PAGINA - Cds Campania: “Diego, scusami”

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con Diego Armando Maradona. Oggi, il Pibe de Oro, avrebbe compiuto 61 anni: "Diego, scusami. Oggi Maradona avrebbe compiuto 61 anni. Domani Insigne può eguagliare i suoi 115 gol. Derby in casa della Salernitana. Lorenzo a un passo da un traguardo storico: orgoglio, nostalgia e venerazione per un mito nel cuore di tutti. Zielinski e Politano tornano dall'inizio". In basso la Serie A e le polemiche arbitrali.