PRIMA PAGINA - CdS Campania: "Fabian al centro"

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campaniia di oggi, titola in prima pagina: "Fabian al centro. Rui, il leader precario: davanti a una super offerta può andar via. Regista nel 4-2-3-1 o plusvalenza d'oro: il Napoli scioglie il nodo". In taglio basso spazio alle dichiarazioni del presidente FIGC Gabriele Gravina sulla riapertura degli stadi ai vaccinati: "Si al green pass".