PRIMA PAGINA - Cds Campania: “Insigne deve firmare”

“Insigne deve firmare. I tifosi del Napoli chiedono il rinnovo per Lorenzo". Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con il futuro di Lorenzo Insigne: "Pressing su De Laurentiis: vertice per il contratto dopo l'Europeo". Al centro si parla dell'Italia e di Roberto Mancini: "Mister Italia. Mancini con la testa alla Spagna". In basso spazio al netto successo dell'Inghilterra sull'Ucraina e il conseguente raggiungimento della semifinale. Sulla destra l'infortunio di Spinazzola e la Spagna che perde Sarabia.