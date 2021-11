PRIMA PAGINA - Cds Campania: "Insigne migliora. Osimhen non ce la fa"

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con il Napoli, atteso fra due giorni dalla trasferta di Europa League in Polonia: "Insigne migliora. Osimhen non ce la fa. Lorenzo potrebbe rientrare a Varsavia". In taglio alto le polemiche arbitrali in Roma-Milan e le critiche rivolte all’arbitro Maresca: "Arbitri nel caos. I clamorosi errori dell’Olimpico aprono un processo alla categoria. Maresca fermato, Mazzoleni al Var no. La Roma: noi danneggiati. Sospeso il direttore di gara per il rigore inesistente al Milan e il fallo ignorato su Pellegrini”. Sulla destra si parla della Juventus e di Conte che torna in Premier, mentre in basso il Marsiglia che vieta la trasferata ai tifosi laziali.