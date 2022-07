PRIMA PAGINA - CdS Campania: "KK, Napoli irritato: non andrà mai alla Juve"

"Ma De Laurentiis rilancia: vuole fermare Kalidou a ogni costo".

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con l'incontro tra l'agente del difensore del Napoli e il club bianconero: "KK, assalto Juve. Offerta per Koulibaly: 30 milioni al Napoli e 6,5 al difensore. Ma De Laurentiis rilancia: vuole fermare Kalidou a ogni costo". Di spalla ancora il caso Koulibaly: "Il club azzurro è irritato: non andrà mai a Torino!".