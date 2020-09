PRIMA PAGINA - CdS Campania: "Koulibaly, il Psg sorpassa Guardiola"

"Koulibaly, il Psg sorpassa Guardiola". Titola così il Corriere dello Sport in prima pagina nella sua edizione Campania. Per il quotidiano in edicola oggi ci sarebbero anche i francesi sul difensore azzurro, con ADL che attende l'offerta giusta. Ancora mercato Napoli col caso Milik: "Arek può andare al Tottenham".