PRIMA PAGINA - Cds Campania: “La rabbia del Napoli”

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con le proteste del Napoli dopo l'arbitraggio di Fabbri nell'ultimo turno contro il Cagliari: “La rabbia del Napoli. Il gol annullato a Osimhen diventa un caso: in campo il vicepresidente. Tweet di DeLa jr contro l'arbitro Fabbri, monta la protesta dei tifosi". Spazio alla corsa Champions in questo rush finale di campionato: "Volata Champions, il segno dei bomber". In basso il futuro ancora in bilico di Conte: "Appello a Conte" e sulla destra la Roma: "Fonseca alle strette".