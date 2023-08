PRIMA PAGINA - CdS Campania: "Lindstrom, il Napoli ci riprova! Le cifre"

Sarà Lindstrom l'ultimo colpo di mercato del Napoli? Per il Corriere dello Sport c'è un tentativo in corso da parte del club azzurro

Sarà Lindstrom l'ultimo colpo di mercato del Napoli? Per il Corriere dello Sport c'è un tentativo in corso da parte del club azzurro. "Lindstrom, il Napoli ci riprova", titola in prima pagina l'edizione campana del quotidiano: "Pressing sull'Eintracht: sono pronti 25 milioni".