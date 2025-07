Inizia la stagione, primo giorno di raduno: ecco i calciatori attesi a Castel Volturno

Il Napoli si prepara ad aprire ufficialmente la nuova stagione: stamattina a Castel Volturno scatteranno i primi test medici per alcuni calciatori, in vista della partenza per il ritiro di Dimaro-Folgarida, prevista per giovedì pomeriggio. In Trentino, i campioni d’Italia cominceranno la preparazione per difendere il titolo nella consueta cornice della Val di Sole.

Oggi, riferisce Repubblica, sono attesi al centro tecnico diversi calciatori: il nuovo acquisto Luca Marianucci (Under 21) e Giuseppe Ambrosino, insieme a loro Cyril Ngonge e Michael Folorunsho. A seguire, tra domani e mercoledì, toccherà anche ai big: De Bruyne, Di Lorenzo, McTominay e Lukaku si sottoporranno ai test nei prossimi giorni.