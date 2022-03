PRIMA PAGINA - CdS Campania: "Lo scudetto al Maradona"

"Fuori 34 punti, in casa 26: la chiave è a Fuorigrotta. Spalletti, re delle trasferte, cerca il salto di qualità".

"Lo scudetto al Maradona", titola così il Corriere dello Sport in prima pagina, nella sua edizione Campania di oggi. "Fuori 34 punti, in casa 26: la chiave è a Fuorigrotta. Spalletti, re delle trasferte, cerca il salto di qualità". Di spalla spazio all'infortunio a Petagna: "Distrazione muscolare: gli azzurri perdono Petagna per un mese". A centro pagina spazio agli ottavi di ritorno di Champions League: "Juve, esame Villarreal. CR7 fuori".